Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль случай с сиротой из Астрахани, которой не выдают квартиру. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Александр Бастрыкин взял на контроль случай с астраханской сиротой

Фото: Общественное мнение

Фото: Общественное мнение

Женщина обратилась в ведомство через соцсеть ВК. Он рассказала, что больше десяти лет стоит в очереди, но жилье ей так и не предоставили. В 2020 году суд встал на ее сторону и обязал власти обеспечить сироту квартирой, но этого так и не произошло. Выплату на покупку жилья женщина тоже не получила. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову доложить о доводах, изложенных в обращении, а также перспективах разрешения озвученной проблемы сироты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

