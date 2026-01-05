Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС предупреждает жителей Челябинской области о сильном снегопаде

В отдельных районах Челябинской области ночью 6 января ожидаются сильный снег, метели, снежные заносы на дорогах, гололедица и ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сильный снегопад прогнозируется уже 5 января, при этом в зону аномальных осадков попадают муниципалитеты на юге региона: Магнитогорск, Брединский, Агаповский, Карталинский и Варненский округа.

Сейчас на региональных дорогах работают 200 единиц техники. Во время снегопада расчищать магистрали будут круглосуточно.

Министерство общественной безопасности региона рекомендует водителям отложить поездки на дальние расстояния.

Новости компаний Все