МЧС предупреждает жителей Челябинской области о сильном снегопаде

В отдельных районах Челябинской области ночью 6 января ожидаются сильный снег, метели, снежные заносы на дорогах, гололедица и ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сильный снегопад прогнозируется уже 5 января, при этом в зону аномальных осадков попадают муниципалитеты на юге региона: Магнитогорск, Брединский, Агаповский, Карталинский и Варненский округа.

Сейчас на региональных дорогах работают 200 единиц техники. Во время снегопада расчищать магистрали будут круглосуточно.

Министерство общественной безопасности региона рекомендует водителям отложить поездки на дальние расстояния.