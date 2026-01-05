В 2025 году приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей долгов по зарплате

С января по ноябрь 2025 года судебным приставам удалось взыскать с компаний-работодателей 6 млрд руб. в качестве задолженности по заработной плате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. За аналогичный период 2024 года сумма составила 4,4 млрд руб.

В январе — ноябре в производстве у приставов находилось 110 тыс. дел, связанных с взысканием задолженности по заработной плате. «Принудительное исполнение обеспечено в рамках 87,3 тыс. (79,4%) исполнительных производств», — отметили в ФССП.

В 2024 году в работе у приставов была 121 тыс. подобных дел. При этом в 2015-м число исполнительных производств по зарплате достигало 560 тыс.