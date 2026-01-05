В результате взрыва в поселке Теплая гора была повреждена линия электропередачи

Энергетики «Россети Урал» взяли под особый контроль работу электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение посёлка Теплая Гора. Как сообщает пресс-служба пермского филиала компании, в результате взрыва котельной вечером 4 января была повреждена и воздушная линия электропередачи мощностью 0,4 кВ. «Благодаря грамотным действиям сотрудников «Россети Урал» повреждение на ЛЭП было оперативно устранено», - говорится в пресс-релизе.

Чтобы не допустить сбоев в работе электросетей из-за повышенных нагрузок в связи с использованием электроприборов, специалисты организовали мониторинг трансформаторных подстанций для контроля состояния оборудования и предотвращения нештатных ситуаций.