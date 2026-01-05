ПСБ и фонд «Подари себе будущее» научили студентов ЯО как превратить свою идею в готовый бизнес-проект

ПСБ и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее»* подвели итоги первого этапа молодежной образовательной программы «Начинатели». С 8 октября по 10 декабря студенты ярославских вузов проходили бесплатный онлайн-курс, в рамках которого изучили полный цикл запуска собственного дела — от генерации идеи до подготовки публичного выступления с презентацией проекта.

Восемь практикующих предпринимателей и экспертов провели серию еженедельных вебинаров, посвященных ключевым аспектам запуска успешного бизнеса. В течение семи недель участники узнали, как превратить свою идею в готовый бизнес-проект: научились понимать свою целевую аудиторию, анализировать конкурентов и разрабатывать уникальное торговое предложение (УТП), оценивали объем рынка и строили финансовую модель, пробовали запустить первую версию продукта и организовать первые продажи, освоили техники успешных презентаций. Всего программа объединила 288 студентов Ярославской области, открыв им доступ к практическим инструментам для развития собственного дела.

Кроме того, параллельно с онлайн-курсом проходил грантовый конкурс среди 16 вузов региона, студенты которых приняли участие в программе «Начинатели». Каждый участник программы получал баллы за посещение вебинаров, выполнение домашних заданий и заполнение заявки на включение их проекта в акселератор, и чем активнее были студенты вуза, тем выше поднимался их университет в рейтинге. По результатам активности студентов был определен победитель: наибольшее суммарное количество баллов в рейтинге набрал Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Университет получит грант в размере 500 000 рублей на развитие молодежного проектного офиса — площадки для поддержки студенческих инициатив и стартапов.

По итогам онлайн-курса эксперты программы отобрали двадцать команд, которые продолжат участие в следующем этапе программы «Начинатели» — акселераторе проектов. Бизнес-проекты финалистов получились очень разнообразными: от запуска книжного клуба осознанного чтения и карьерного медиасообщества для студентов до вывода на рынок технически сложных продуктов и разработок, таких как бесколлекторный двигатель постоянного тока для БПЛА или плечевой ортез-тренажер, управляемый искусственным интеллектом. Акселератор проектов стартует в феврале 2026 года: команды при поддержке опытных наставников доработают свои бизнес-модели, подготовятся к финальной презентации и поборются за гранты на развитие в размере 200 000, 300 000 и 500 000 рублей. Итоговая защита и награждение победителей состоятся 28 апреля 2026 года.

