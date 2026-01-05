НМЖК оштрафовали из-за неуказания в составе кетчупа диоксида серы

АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» (НМЖК) оштрафовали на 100 тыс. руб. из-за нарушений в маркировке состава кетчупа. Предприятие не указало в нем диоксид серы, говорится в решении Арбитражного суда Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нарушение было выявлено специалистами регионального управления Роспотребнадзора в ходе выездной проверки. В пробе продукции «Кетчуп томатный Astoria», изготовленной 29 сентября 2025 года, выявили диоксид серы в количестве 312,6±71,9 мг/к. Отсутствие его в маркировке состава нарушает технический регламент.

Ответчик в свою очередь указал, что нарушение является малозначительным, было устранено, а неблагоприятные последствия в связи с ним не наступили.

Однако суд признал правоту контролирующего органа. НМЖК привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований техрегламентов), назначив минимально возможный штраф. Максимальный штраф по вмененной статье составляет 300 тыс. руб.

Галина Шамберина