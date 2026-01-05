Губернатор рассказал, что посмотреть в зимние выходные в Угличе и Мышкине

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев запустил проект «ЯПутешествую», направленный на продвижение туристических направлений в регионе. В своем Telegram-канале глава региона рассказывает, куда съездить и что посмотреть в каждом округе Ярославской области в зимние праздники.

Углич Фото: Правительство Ярославской области Музей «СамокатЪ» в Угличе Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Музей "СырКультПросвет" в Угличе Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Мышкин Фото: Правительство Ярославской области Музей "Старый гараж" в Мышкине Фото: Зоя Голицына Мышкин Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Очередной выпуск посвящен Угличу и Мышкину, где представлены исторические, культурные и развлекательные объекты, доступные для посещения в зимний период.

В Угличе туристы могут посетить музей гидроэнергетики России, расположенный в бывшем здании управления Волголага, а также Музей «СырКультПросвет», где проходит экскурсия по производству сыра. Также в городе действуют музей необычных велосипедов «СамокатЪ», музей кожи и конный двор «Троицкое», где проводятся верховые прогулки. В Угличском кремле туристам расскажут о загадочной гибели царевича Димитрия и покажут экспонаты — свидетели трагических событий.

В Мышкине гостей ждут этнографические экспозиции, включая музей «Мышкины палаты» и музей «Русские валенки». Также в городе представлены Дом ремесел с действующими кузницей и гончарной мастерской, а также музей старинной техники, где выставлены исторические транспортные средства, в том числе ГАЗ-АА и ЗИС-5.

В 30–40 км от Углича и Мышкина находится деревня Мартыново, где расположен Этнографический музей кацкарей, демонстрирующий традиционный быт, кухню и фольклор местного населения. Все объекты доступны для посещения в зимний сезон.

Дополнительная информация о туристических предложениях в регионе доступна на официальном туристическом портале.