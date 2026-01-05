Зарубежные СМИ: На что указывают заявления Дональда Трампа относительно Венесуэлы?

В ночь со 2 на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость». За 30 минут были атакованы несколько объектов на территории Венесуэлы. Среди них — парламент в Каракасе, аэропорты и военные базы. По данным New York Times, число погибших достигло 80 человек. По словам источника издания, среди них мирные жители и сотрудники сил безопасности. Целью были лидер республики Николас Мадуро с супругой. Они были захвачены и доставлены в США. Как указывал Дональд Трамп, теперь Венесуэлу ждет «перестройка». В ответ на это исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес выступила с обращением к американскому лидеру и призвала Вашингтон к сотрудничеству. Как оценивают действия США и на что указывают заявления Дональда Трампа, обсуждают в СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Захват Николаса Мадуро, по данным Reuters, не стал для американцев завершающим этапом операции. В Вашингтоне ясно дали понять, что США в любой момент могут усилить давление на Венесуэлу. Дональд Трамп, в свою очередь, допускает возможность нанесения повторных ударов, одновременно подчеркивая готовность к диалогу с администрацией Мадуро, но только при выполнении выдвинутых им требований. В Каракасе задержание президента называют похищением и заявляют, что армия и государственные структуры подчиняются прежнему руководству. Однако, отмечает агентство, усиление американского давления ставит венесуэльскую элиту перед выбором: идти на сделку или готовиться к дальнейшей эскалации.

Последствия удара по Венесуэле ощущает и ее ближайший союзник — Куба. По информации CNN, остров, который десятилетиями зависел от поставок нефти и финансовой помощи в условиях санкций, уже сейчас сталкивается с перебоями электроснабжения, нехваткой топлива и продовольствия. Кроме того, в ходе американской операции погибли 32 кубинца, после чего власти страны объявили двухдневный траур.

В то же время Дональд Трамп заявил, что Куба готова «пасть». А госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о том, может ли Гавана стать следующей целью, заявил, что кубинское правительство для них — «серьезная проблема».

Вместе с тем растет напряжение и внутри самих Соединенных Штатов. Местные телеканалы сообщают о продолжающихся протестах в десятках крупных городов от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Часть американцев опасаются втягивания страны в новую затяжную войну. Демократы же указывают, что президент фактически действовал в обход Конституции. Согласно американскому законодательству, санкционировать военные действия за рубежом должен исключительно Конгресс. Впрочем, подобные споры уже возникали ранее, после операций в Ираке и Ливии.

При этом инвесторы, отмечает Bloomberg, не видят в происходящем непосредственной угрозы глобальной экономике. Сразу после завершения операции цены на нефть и золото кратковременно выросли, но затем стабилизировались, а фондовые рынки быстро вернулись к прежним показателям.