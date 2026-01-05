Глава СКР взял на контроль расследование дела о непредоставленном жилье сироте из Оренбуржья

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с обращением жителя Оренбургской области, который с детства остался без попечения родителей и не получил жилье, положенное по закону.

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Соответствующее обращение было направлено в приемную Александра Бастрыкина через социальную сеть «ВКонтакте». Установлено, что молодой человек числился в списке лиц, нуждающихся в жилье, с 2018 года, но до настоящего времени его права не были реализованы.

Заявитель неоднократно обращался по этому вопросу к чиновникам, но вопрос не решился. СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту нарушения жилищных прав.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следствия Вячеславу Зудерману доложить о ходе и результатах расследования. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Георгий Портнов