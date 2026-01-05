Пенсионер погиб в результате встречного ДТП около Русско-Высоцкой птицефабрики

Пожилой водитель погиб в результате встречного столкновения на дороге, ведущей к Русско-Высоцкой птицефабрике в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили 5 января в региональном ГУ МВД.

Авария произошла накануне в 19:05. Mitsubishi ASX под управлением 64-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого сидела 59-летняя женщина.

Сидевший за рулем Mitsubishi мужчина скончался на месте происшествия, водительницу внедорожника госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Артемий Чулков