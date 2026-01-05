В Тольятти горел ТЦ «Вега»

Пожар произошел в торговом центре «Вега» в Тольятти утром в понедельник, 5 января. Сообщение о происшествии в Автозаводском районе на улице Юбилейной, 40, поступило на пульт оперативных служб в 8:22 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожарные выехали на место и установили, что горел автомобиль в разгрузочной зоне на площади 10 кв. м. Пламя было локализовано в 8:41.

Пожар полностью потушили в 8:44. Привлекались семь специалистов и две единицы техники. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов