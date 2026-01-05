10 жителей Ижевска попали в РКБ №1 с эпилептическими приступами из-за алкоголя

10 пациентов с эпилептическими приступами из-за алкоголя попали в РКБ №1 в Ижевске за четыре праздничных дня. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«В период новогодних праздников проблема рискованного потребления алкоголя приобретает особую остроту и требует взвешенных и эффективных мер для сохранения здоровья и человеческих жизней. Медики отмечают рост числа тяжелых неврологических состояний, напрямую связанных с употреблением алкоголя»,— говорится в сообщении.

По словам врача-невролога Регионального сосудистого центра Натальи Шкляевой, алкоголь значительно повышает риск эпилептических приступов у людей с предрасположенностью к этому или хроническими заболеваниями нервной системы.

«В праздничные дни мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, которых можно было бы избежать при ответственном отношении к своему здоровью»,— сказала она. Жителям рекомендовали проводить больше времени на свежем воздухе и отдыхать правильно.