Нижегородская полиция выявила семь операторов, допустивших подменный трафик

За 2025 год при расследовании уголовных дел о мошенничестве установлено семь операторов сотовой связи, допустивших передачу подменного трафика. В результате этих нарушений стало возможным хищение денег у граждан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Следователи ОВД выявляют цепочки передачи подменного трафика и при установлении операторов-нарушителей направляют материалы в прокуратуру. Установлено, что семь операторов, названия которых ведомство не приводит, допустили передачу абонентских номеров в измененном виде и не прекратили оказание услуг по пропуску трафика. По материалам полиции прокуратура возбудила 19 административных дел по ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера). По четырем делам нарушителей оштрафовали более чем на 2 млн руб.

Согласно материалам одного из уголовных дел, неизвестный по телефону сообщил потерпевшей о необходимости получить заказное письмо. По его указаниям гражданка ввела на портале госуслуг личные данные, после чего получила сообщение о компрометации логина и пароля. Затем с ней связался лжесотрудник банка, сообщивший о необходимости перевода денег на спецсчета для обеспечения их безопасности. В результате потерпевшая перевела неизвестным более 214 тыс. руб.

В ходе расследования установлено, что звонок осуществлялся с подмененного номера, формально принадлежащего одному из операторов. Однако в базе данных этого оператора договора на данный номер не было, вызов на номер потерпевшей гражданки с него не фиксировался.

Галина Шамберина