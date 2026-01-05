В Самарской области охотники застрелили лосей, но сбежали, когда их заметили егеря

В Шенталинском районе Самарской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на лосей (ч. 2 ст. 258 УК РФ). В преступлении подозреваются двое местных жителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Полиция установила, что во время рейда инспекторы Комитета охоты и рыболовства Самарской области обнаружили брошенный автомобиль Niva возле железнодорожной станции Шелашниково с открытым багажником, в котором были разрубленные туши двух лосей и охотничье снаряжение.

Егеря осмотрели транспорт в присутствии понятых, изъяли трупы животных, сапоги, куртку, безрукавку, перчатки, ножи и топор. Были назначены биологическая, трассологическая и дактилоскопическая экспертизы.

Полиция установила личность владельца автомобиля и начала розыск по оперативным базам данных. Силовики следили за потенциальными местами появления охотников.

Комитет охоты и рыболовства региона оценил причиненный браконьерами ущерб в 160 тыс. руб. В итоге подозреваемые, 32-летний мужчина с судимостью за нарушение ПДД и его 25-летний друг, сами обратились в полицию, раскаялись в содеянном и пообещали сотрудничать со следствием.

Георгий Портнов