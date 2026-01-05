Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в уфимский «Салават Юлаев»

33-летний центральный нападающий Евгений Кузнецов перешел из хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) в уфимский «Салават Юлаев». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Прежний клуб выставил его на драфт отказов, «Салават Юлаев» оказался единственной командой, предложившей форварду контракт.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Нападающий Евгений Кузнецов (с шайбой, второй справа, №92) является двукратным чемпионом мира в составе национальной сборной России

Евгений Кузнецов является воспитанником челябинского хоккея. С 2009-го по 2014 год он играл за местный «Трактор», в составе которого провел 251 матч, в них заработал 167 очков (78+89 по системе «гол плюс пас»). Он принадлежит к плеяде российских хоккеистов, которая в 2011 году принесла молодежной сборной страны первые за восемь лет золотые медали чемпионата мира. В финале сборная России выиграла у сборной Канады со счетом 5:3. Евгений Кузнецов тогда стал вторым бомбардиром турнира и вошел в символическую команду лучших игроков.

В составе взрослой команды России новичок «юлаевцев» провел 48 матчей, в которых набрал 22 очка (10+12). Он является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 года) и трехкратным бронзовым призером соревнований.

С марта 2014-го по март 2024 года Евгений Кузнецов выступал за команду Washington Capitals, в составе которого в 2018 году завоевал Кубок Стэнли. Вторым клубом в Национальной хоккейной лиге в его карьере стала Carolina Hurricanes. В общей сложности в НХЛ нападающий провел 840 матчей, в его активе 648 очков (206+442).

Летом 2024 года вернулся в Россию, подписав контракт с санкт-петербургским СКА. В этой команде форвард провел 45 игр, заработав 40 результативных баллов (13+27). Нынешний сезон начал в Магнитогорске — сыграл 15 раз, набрал девять очков (1+8). 3 января «Металлург» выставил его на драфт отказов.

Кроме того, «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, который на пробном соглашении провел три матча и отметился одним голом. До этого он играл за новосибирскую «Сибирь».

Идэль Гумеров