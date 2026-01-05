Глава СКР затребовал доклад по делу о разбитой дороге в селе Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о разбитой дороге в поселке Светлый Ключ Самарской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального следствия Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее жители поселка Светлый Ключ пожаловались в приемную Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» на некачественную дорожную инфраструктуру. Заявители сообщили о неудовлетворительном состоянии дороги на улице Садовой, где нет асфальта и имеются ямы и колеи, а во время таяния снега полотно размывается.

Жители неоднократно обращались по этому вопросу в государственные органы, но безуспешно. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по этому факту, но прокурор Красноярского района Евгений Московцев отменил это решение.

Следственные орган обжаловали действия контрольного органа, однако это не изменило ситуацию. После этого уголовное дело было вновь возбуждено региональным следственным управлением.

Георгий Портнов