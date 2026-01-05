В Самарской области полностью возобновлена работа автобусных маршрутов

В Самарской области возобновлено штатное движение автобусов по всем маршрутам, включая междугородние, межобластные, межмуниципальные и городские. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работа автобусного транспорта была временно приостановлена в Самарской области 4 января из-за неблагоприятных погодных условий.

В настоящее время все маршруты работают по расписанию, установленному до ограничений. Возобновление движения произошло после того, как погода стабилизировалась и были отменены временные ограничения для транспорта на федеральных трассах в регионе.

Ранее в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада, метели и сильного ветра. К вечеру воскресенья, 4 января, снегопад прекратился. Но в настоящее время осадки возобновились.

Георгий Портнов