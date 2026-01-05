ТАСС: части СВУ для убийства генерала Кириллова привезли в виде стройматериалов
Элементы самодельного взрывного устройства, с помощью которого был совершен теракт в отношении начальника войск РХБЗ и его адъютанта Ильи Поликарпова, доставили частями из Польши под видом «строительных принадлежностей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.
«В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) собрал СВУ", - сказал собеседник агентства.
Суд ранее заочно арестовал Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова — предполагаемых координаторов доставки частей СВУ — и возможного куратора теракта Миржалола Одилова (внесены в список террористов и экстремистов). Они объявлены в международный розыск.
Дело об убийстве генерала Кириллова и его помощника рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. Обвиняемые — Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Рамазан Падиев и Батухан Точиев (внесены в перечень террористов и экстремистов). Подсудимые Курбонов и Сафарян полностью признали вину и заявили о раскаянии. Дело в отношении предполагаемых координаторов и куратора выделено в отдельное производство и еще не поступило в суд.