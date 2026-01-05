В Пензенской области появилось новое охотугодье

В Пензенской области появилось новое охотничье угодье. Об этом сообщает региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Угодье площадью 17,3 тыс. гектаров расположено в Каменском районе. Оно получило название «Головинщинское».

Охотиться на территории угодья можно только на основании разрешений и путевок, выданных охотпользователем.

Всего в Пензенской области более 4 млн гектаров охотничьих угодий, из них 1,6 млн гектаров — общедоступные.

