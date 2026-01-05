В Пермском крае военные просят освободить управляющую компанию от уплаты долга

Представители войсковой части № 3426 обратились в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к ООО «Управляющая компания «Уютный дом ДТА». Как следует из документов суда, военные просят признать безнадежной к взысканию задолженность свыше 1,59 млн руб. Речь идет о долге «Уютного дома», который возник в 2018-2021 годах в результате неосновательного обогащения. Тогда военные переплатили ООО за коммунальные услуги и добились судебного решения о взыскании средств.

В конце декабря 2025 года арбитраж оставил новое заявление без движения, поскольку ООО, указанное в качестве ответчика, прекратило свою деятельность еще в 2022 году. Также суд отметил, что взыскатель сам может принять решение о списании задолженности. Войсковой части предложено уточнить ответчика по делу, а также исковые требование и указать, чем конкретно исключенное из ЕГРЮЛ юрлицо нарушает права заявителя.

Согласно открытым данным, войсковая часть № 3426 дислоцируется в Кировском районе Перми и относится к Росгвардии. Основная задача военнослужащих части — охрана оборонных предприятий.