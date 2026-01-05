До конца дня теплоснабжение в поселке Теплая гора будет организовано по временной схеме

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил, что в котельной поселка Теплая гора «произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего выведено оборудование из строя». «Сейчас на месте работает замминистра ЖКХ Прикамья. Создали оперативный штаб на уровне округа. Ведем аварийно-восстановительные работы котельной. Специалисты проводят демонтаж поврежденной газовой трубы, ведут настройку оборудования. На месте готовится площадка для установки модульной котельной», - написал господин Махонин. Он уточнил, что Роспотребнадзор контролирует температурный режим в жилых помещениях — сейчас в домах около 20 градусов. Жителям также предлагаются отопительные приборы. По информации губернатора до конца дня специалисты должны настроить подачу теплоснабжения по временной схеме с модульной или основной котельной.

Как сообщает МЧС Прикамья, для помощи населению в поселок направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пермскому краю - 15 человек и 2 единицы техники. Спасатели развернут 5 мобильных пунктов обогрева вместимостью до 30 человек каждый.

Без тепла в поселке Теплая гора остаются 38 жилых домов с населением 1366 человек и 5 социально значимых объектов.