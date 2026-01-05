«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в первой игре года

ХК «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» со счетом 5:0 в первой игре в 2026 году. Об этом сообщили в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Имели моменты в начале матча – выходы два в один, пара моментов хороших. Но, чтобы грубо не сказать, отнеслись к ним не совсем хорошо, какие-то там передачи непонятные были»,— цитируют главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина в соцсетях клуба.

Матч проходил в Казани. В первом периоде голы забили Артем Галимов и Александр Хмелевский, во втором — Александр Барабанов. На 44 минуте забили Григорий Денисенко и Михаил Фисенко.

«Автомобилист» сохранил за собой 4-е место в Восточной конференции. Следующий матч сыграют в Челябинске против местного «Трактора».

Анна Капустина