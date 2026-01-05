В Челябинской области за год появилось более 120 новых памятников культуры

В 2025 году количество объектов культурного наследия в Челябинской области увеличилось на 121. В том числе появилось 63 памятника регионального значения, 58 — местного, сообщает государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона.

Всего на конец прошлого года в Челябинской области был зарегистрирован 3371 объект культурного наследия, включая 1991 выявленный. В государственный реестр памятников включены 311 объектов федерального значения, 872 — регионального, 197 — муниципального значения.

Больше всего на территории Челябинской области памятников археологии — 2079, включая выявленные. Памятников истории, архитектуры и градостроительства, монументального искусства зарегистрировано 1178. Кроме того, в регионе расположены 77 ансамблей и 37 достопримечательных мест, сообщает госкомитет охраны объектов культурного наследия.