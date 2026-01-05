Волгоград от последствий ледяного дождя убирают 75 единиц спецтехники

В Волгограде последствия снегопада и ледяного дождя убирают 75 единиц спецтехники. Обеспечен проезд по всем ключевым городским магистралям и безопасный проход по основным пешеходным зонам, сообщает администрация города.

Фото: Кадр из видео администрации Волгограда, Коммерсантъ

В ночь на 5 января службы работали в усиленном режиме, предотвращая появление гололедицы и снежного наката. Автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи работают на маршрутах в штатном режиме.

Гражданам 4 января рекомендовали не выходить на улицу. Также предполагалось быть предельно осторожными, обходить поврежденные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции.

Ольга Симонова