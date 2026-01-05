Чернушинский молкомбинат возглавил топ-менеджер с опытом работы с легкой промышленности

ООО «Маско», управляющее Чернушинским молкомбинатом (бренд «Точно молочно»), сменило гендиректора. говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 декабря 2025 года. Возглавлявшего компанию с 2021 года Александра Тернова сменил Сергей Черкасов.

Новый топ-менеджер имеет пермский ИНН, ранее возглавлял ООО «Оптовая швейная компания», имеющее отношение к маркетплейсу швейного оборудования «Веллтекс». В одном из резюме в сети интернет Сергей Черкасов указал, что в 1991 году закончил Пермской ракетное училище, а в 1999 году Московский юридический институт.

Смена гендиректора молкомбината произошла на фоне ухудшения финансовых показателей ООО «Маско». В 2024 году выручка ООО выросла до 1 945,2 млн руб. (на 7,8%), при этом компания увеличила чистый убыток со 142 млн руб. до 230,9 млн руб., (на 62,1%).

ООО «Маско» производить молочные продукты под брендом «Точно молочно». ООО принадлежит ООО «Элеон Холдинг» пермского бизнесмена Владимира Матыцина.