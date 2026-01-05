Филиппины призвали уважать международное право после операции США в Венесуэле

Филиппины призвали уважать международное право и Устав ООН после американской операции в Венесуэле, сообщили в МИД страны.

Ведомство признало «соображения безопасности Соединенных Штатов», но напомнило о принципах международного права, включая независимость и суверенное равенство государств.

«Филиппины призывают… проявлять сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, восстановить мир и порядок в Венесуэле и способствовать безопасности и благополучию всех людей»,— сообщается в тексте заявления.

3 января США ударили по Каракасу, после чего захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют господина Мадуро в сговоре с целью наркотерроризма, в ввозе кокаина и хранении оружия.

Эрнест Филипповский