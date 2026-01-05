МИД КНДР: операция в Венесуэле подтвердила «дурную и зверскую сущность» США

События в Венесуэле стали очередным примером, подтверждающим «дурную и зверскую сущность США», заявил представитель МИД КНДР. Текст заявления передает ЦТАК.

«Мы обращаем внимание на серьезность нынешней ситуации в Венесуэле, вызванной насилием США, связывая ее с ростом нестабильности уже ослабленной региональной ситуации»,— говорится в заявлении. Ведомство призвало усилить протест и осуждение акций нарушения суверенитета со стороны США.

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке. Американские власти обвиняют господина Мадуро в сговоре с целью наркотерроризма, в ввозе кокаина и хранении оружия. По информации The New York Times, в результате операции пострадали 80 человек.

Эрнест Филипповский