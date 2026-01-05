Густой смог в Пекине в 2025 году наблюдался только один день

Городское управление по экологии и окружающей среде Пекина отчиталось о значительном экологическом достижении — в ушедшем году в столице Китая был зафиксирован всего один день с сильным загрязнением воздуха. В 2013 году таких дней было 58.

Как сообщает «Синьхуа», в 2025 году средняя концентрация твердых взвешенных частиц PM2,5 (ключевой показатель загрязнения воздуха) составила в городе 27 мкг/кубометр, впервые опустившись ниже 30 мкг/кубометр за все время мониторинга.

Густой смог традиционно был серьезной проблемой Пекина. В 2013 году среднегодовая концентрация PM2,5 в атмосферном воздухе достигала 89,5 мкг/кубометр. В 2018 году городские власти ввели специальную экологическую программу под названием «Битва за голубое небо».

Эрнест Филипповский