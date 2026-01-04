В ярославском правительстве рассказали о развитии системы образования

В Ярославской области подвели итоги развития системы образования в 2025 году и определили планы на будущее, сообщили в правительстве региона. Ярославская сфера образования получила высокую оценку в рейтинге по показателям достижения 17 целей устойчивого развития ООН. В категории «Качественное образование» регион занял пятое место.

«В числе значимых событий 2025 года — создание 92 образовательных комплексов, в состав которых вошли школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. В короткие сроки изменение структуры дало реальный результат. Помимо роста заработной платы отдельных категорий работников на 45–60%, расширились возможности и для повышения качества обучения: после образования комплексов на педагогическую работу из административного персонала перешли 489 человек»,— рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В правительстве сообщили, что в 2025 году в области были открыты две новые школы: в Ярославле на Большой Федоровской и в поселке Заволжье. В ближайшем будущем планируется ввод в эксплуатацию школы на 1100 мест с бассейном в Ярославле и корпуса на 800 мест в Угличе. В Красном Бору запланировано строительство крупного учебного комплекса стоимостью 1,7 млрд рублей. Также ведется подготовка к возведению нового корпуса для Ивановской школы в Борисоглебском округе.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в 2026 году планируется капитальный ремонт 33 школ, пяти детских садов и шести колледжей. На эти цели выделено 3 млрд руб. Дополнительно 50 млн руб. будут направлены на благоустройство территорий образовательных учреждений, а более 17 млн руб. — на оснащение кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки.