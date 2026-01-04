В Ярославской области бесплатное ЭКО сможет пройти тысяча женщин

1 тыс. жительниц Ярославской области в 2026 году сможет пройти процедуру ЭКО бесплатно. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области Ярославский перинатальный центр

Такая возможность предоставляется по нацпроекту «Семья», заявительнице достаточно иметь полис обязательного медицинского страхования. Услугу будут оказывать как государственные, так и частные клиники Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе Областной перинатальный центр.

«ЭКО — это один из методов достижения беременности, когда не помогают другие меры. Повышение рождаемости — важная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным. В этом году мы сохранили тот же объем ЭКО, что и в прошлом», — рассказала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Также будущие родители могут на подготовительном этапе бесплатно сделать необходимые генетические и гормональные исследования. Как сообщили в правительстве области, в Областном перинатальном центре врачи готовы выполнить весь спектр обследований. С пациентами специалисты работают индивидуально.

Антон Голицын