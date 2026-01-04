В ДТП на Кубани пострадали трое детей

На Кубани водитель потерял сознание за рулем и попал в ДТП, пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба кубанской Госавтоинспекции.

Около 15:30 мск потерявший сознание водитель Chevrolet выехал на встречную полосу. Затем он столкнулся с двумя автомобилями — в одном из них были трое несовершеннолетних, которые пострадали при аварии.

Пострадавших детей доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, сообщили в Госавтоинспекции.