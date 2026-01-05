В Татарстане на строительство зданий исполкомов выделили 144 млн рублей

В Татарстан на строительство новых зданий для размещения исполнительных комитетов сельских поселений из бюджета республики выделили 144 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

По 12 млн руб. запланировано строительство зданий исполнительных комитетов в 12 селах республики: Чубар-Абдуллово, Старое Байсарово, Смак-Корса, Нижняя Береске, Покровский Урустамак, Семиозерка, Верхние Пинячи, Нижняя Ошма, Тураево, Новый Арыш, Калмаш и Большие Метески.

Кроме того, еще по 7,5 млн руб. выделено на строительство и оснащение оборудованием шести пунктов комплексного обслуживания населения в Азнакаевском, Алексеевском, Апастовском, Балтасинском, Менделеевском и Ютазинском муниципальных районах.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Срок исполнения контракта установлен на 18 января 2027 года.

Анна Кайдалова