В Черноземье 6 января будет облачно, местами снежно, от -6°С до +3°С

Во вторник, 6 января, во всех регионах Черноземья будет облачно, ожидаются осадки в виде дождя или снега. Температура составит от -6°С до +3°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде весь день будет облачно и дождливо. Ночью температура составит +3°С, днем — +1°С.

В Воронеже в течение дня ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и снега. Столбик термометра будет на уровне -1°С.

В Курске погода будет такой же, как в Воронеже, однако температура может колебаться от -1°С до +1°С.

В Липецке, Орле и Тамбове в течение суток прогнозируется облачная и снежная погода при температуре от -4°С до -6°С.

Алина Морозова