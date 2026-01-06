В Татарстане на строительство зданий исполкомов выделили 108,2 млн рублей

В Татарстане на строительство девяти зданий для размещения исполнительных комитетов муниципальных районов и сельских поселений выделили 108,2 млн руб. из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

По 12 млн руб.запланировано строительство зданий в селах: Новое Демкино в Аксубаевском районе, Билярск в Алексеевском районе, Старые Матаки в Алькеевском районе, Бюрганы в Буинском районе, Коргуза в Верхнеуслонском районе, Большие Кургузи в Зеленодольском районе, Большой Кукмор в Кукморском районе, Сокуры в Лаишевском районе и Муслюмкино в Чистопольском районе.

Срок окончания работ установлен на 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова