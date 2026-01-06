В Казани отремонтируют отделение больницы №18 за 172,7 млн рублей

В Казани запланирован капитальный ремонт приемно-диагностического отделения Центральной городской клинической больницы №18. На выполнение строительно-монтажных работ, включая установку и монтаж оборудования, выделят 172,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

К работам подрядчик приступит сразу после заключения контракта. Завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 декабря 2026 года.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова