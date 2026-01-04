Обход Тольятти открыт для движения после ликвидации последствий метели

Движение транспорта на автодороге Обход Тольятти полностью возобновлено вечером в воскресенье, 4 января. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Временные ограничения, введенные из-за неблагоприятных погодных условий, сняты на участке от ОЭЗ «Тольятти» до села Зеленовка (60–97 км).

Теперь вся трасса от села Троицкое до села Зеленовка находится в нормативном состоянии и доступна для всех видов транспорта.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности на дороге. В настоящее время дорожные службы продолжают мониторинг состояния региональных трасс.

Ведомство рекомендует водителям соблюдать осторожность и не превышать скорость, особенно в условиях переменчивой погоды.

Ранее в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопада, метели и сильного ветра. В связи с этим движение на трассе М-5 и на Обходе Тольятти было ограничено.

Георгий Портнов