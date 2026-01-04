Орловская компания-банкрот продает право требования долга со своего владельца

Конкурсный управляющий орловского ООО «Интеркооперация» (владелец — Алексей Юрченко) Семен Пахомов выставил на торги дебиторские задолженности компании. В ходе трех аукционов планируется реализовать право требования к господину Юрченко, подконтрольному ему ООО «Агентство инновационных технологий» (Орел) и Александру Поединцеву (считается одним из контролирующих должника лиц). Общая сумма требований равняется начальной цене лотов и составляет 109 млн руб.

Из сообщения конкурсного управляющего следует, что самый большой долг перед «Интеркооперацией» у «Агентства инновационных технологий» — 66,6 млн руб. Еще 38,5 млн руб. Алексей Юрченко задолжал напрямую. С господина Поединцева победитель торгов сможет взыскать 3,9 млн руб.

Шаг аукциона на всех трех тендерах составляет 15% от начальной цены, а именно 10 млн руб., 5,8 млн руб. и 586,3 тыс. руб. Размер задатка — 3% (2 млн руб., 1,2 млн руб. и 117,3 тыс. руб.). Заявки на участие в торгах принимаются до 12 февраля. Итоги планируется подвести на следующий день.

По данным Rusprofile, ООО «Интеркооперация» было зарегистрировано в Орле в ноябре 2007 года для вспомогательной деятельности, связанной с грузоперевозками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Алексей Юрченко. Он же руководил компанией до процедуры банкротства. 2024 год «Интеркооперация» завершила с чистой прибылью 42 млн руб., выручка не раскрывается.

«Интеркооперация» проходит процедуру конкурсного производства с ноября 2022 года по иску также орловского и уже ликвидированного ООО «Ультима» Владислава Первых. В апреле того же года права истца перешли к местному же ООО «Спецмонтажпроект», которое также принадлежит господину Первых. Изначальный размер требований составлял 22,4 млн руб. Эту сумму ответчик должен был выплатить «Ультиме» по результатам двух судебных разбирательств, касавшихся неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Согласно отчету финансового управляющего, по итогам процедуры наблюдения требования достигли 118,5 млн руб.

В декабре 2022 года конкурсным управляющим «Интеркооперации» был утвержден Семен Пахомов. В октябре 2025-го банкротство компании продлили до 23 января. Ближайшее заседание по делу запланировано на 28 января. В ходе него будет рассмотрено ходатайство господина Пахомова о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Речь идет об Алексее Юрченко, Александре Поединцеве, Сергее Новикове, Александре Жиляеве, Галине Понтенко, Екатерине Подрезовой, Наталии Новиковой.

Алина Морозова