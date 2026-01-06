В Татарстане направят 40 млн рублей на капремонт ветклиник

В Татарстане на обновление нескольких государственных ветеринарных учреждений из бюджета республики выделят 128,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт пройдет в зданиях ветслужб в разных районах республики. В Агрызе на обновление районного государственного ветеринарного объединения направят 11 млн руб., в Апастове — 3,5 млн руб. В Казани отремонтируют здание государственного ветеринарного объединения на улице Шуртыгина, на эти цели выделено 9,6 млн рублей. Самая крупная сумма предусмотрена на выполнение работ в Нижнекамском районном ветеринарном объединении — 15,8 млн рублей.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Работы должны завершить до 1 декабря 2026 года.

Анна Кайдалова