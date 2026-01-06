В Татарстане на капремонт социальных объектов направят 150 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт 28 социальных учреждений в разных районах республики выделили 150 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Ремонт проведут в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, комплексных центрах социального обслуживания населения, республиканском центре социальной реабилитации инвалидов, социальных приютах для детей и подростков, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, детских домах-интернатах для граждан с психическими расстройствами, а также в центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

Самая крупная сумма 12,1 млн руб., предусмотрена на капитальный ремонт Чистопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Юлдаш», где также планируется приобретение мебели, оборудования и инвентаря.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», финансирование предусмотрено из бюджета региона. Работы начнутся с момента заключения контракта и должны быть завершены до 1 декабря 2026 года.

Анна Кайдалова