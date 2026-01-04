Филипп Кирокоров, «Старый Новый Рок» и фильмы Золотого века Голливуда

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Филиппа Киркорова, Московский казачий хор и группу «Топ». В музеях — посетить выставку-продажу «Искусство в подарок» и встречу с художницей Алиной Луи на ее выставке «Сны о звездах и цветах». В театрах — стать зрителями спектаклей «Служебный роман» и «Бобок». В кино — увидеть фильмы Золотого века Голливуда, «Крепкий орешек-2» и «Фанни и Александр», «Марти Великолепный». А лекторы расскажут про хрущевки, главного художника Сысертского фарфора Николая Иноземцева и барокко в кинокартинах Питера Гринуэя. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

На «УГМК-Арене» 6 января пройдет концерт Филиппа Киркорова. В программе шоу — множество костюмов, фееричная сценография, спецэффекты и театрально представление. Прозвучат песни «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру», «Единственная моя», «Атлантида» и другие.

Во Дворце молодежи 6 января выступит Московский казачий хор. Он исполнит старинные казачьи напевы, военную классику и романсы, а также лирические казачьи песни. Сопроводят пение казачьи пляски и фланкировка казачьей шашкой. Билеты — от 1,8 тыс. до 4,5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 7 января выступит группа Funk Power. Они представят знакомые фанковые мотивы и рождественские мелодии в акустической обработке. Билеты — 800 руб.

В КЦ «Урал» 11 января пройдет фестиваль «Старый Новый Рок». Зрителей ожидает обширная музыкальная программа сразу на двух сценах — «Соня» и «Петя». Среди участников фестиваля: Patrick Cash, «Мытищи в огне», «Сова», «Быдлоцыкл», «Запрещенные барабанщики». По итогам экспертного отбора возможность выступить получили «Т.Э.Т. и Ко», O.N, «Апофеоз», «Шляпакакрас», Cantadora, «Песочница имени меня», «Авангард Леонтьев» и другие коллективы. Вход на фестиваль бесплатный по предварительной регистрации.

В Свердловской филармонии 13 января пройдет концерт «Старый Новый год с Симфохором». На нем исполнят народные песни, ретро-хиты, хоровую классику и песни из кинофильмов. Билеты — 600 руб.

В ивент-холле «Фабрика» выступит группа «Топ» с «Гиппопотам-шоу». Концерт откроет серию мероприятий в честь 40-летия Свердловского уральского рок-клуба. Как рассказал фронтмен группы Евгений Горенбург, название шоу и одна из песен группы посвящены «серьезной проблеме — нехватке самцов гиппопотамов в зоопарках России». Билеты — от 1,2 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 16 января пройдет концерт «Зимние грезы». Уральский академический филармонический оркестр исполнит увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, увертюру на темы трех русских народных песен Милия Балакирева, увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» и симфонию № 1 «Зимние грезы» Петра Чайковского. Билеты — от 1,1 тыс. руб. до 1,6 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В галерее «Синара Арт» продолжается выставка «Искусство в подарок». На выставке-продаже представлены работы современных уральских художников, как начинающих, так и уже известных. Увидеть и приобрести можно графические работы, картины, фото и произведения декоративно-прикладного искусства. Выставка продлится до 31 января, вход бесплатный.

В пространстве «Центр города» 8 января пройдет экскурсия по первой выставке художницы Алины Луи «Сны о звездах и цветах», которую проведет арт-менеджер Алек Девятаев. Сама художница расскажет, чем вдохновлено ее творчество. В своих работах она часто романтизирует небольшие и простые ситуации, которые с помощью красок и цветных карандашей становятся сказочными и даже мистическими.

Спектакли

Во Дворце молодежи 8 января сыграют музыкальную комедию «Служебный роман». В главных ролях — Мария Кравченко и Станислав Беляев. Билеты — от 1,6 тыс. до 5 тыс. руб.

В Екатеринбургском театре кукол продолжаются новогодние показы спектаклей «Забытая мечта», «Письмо для Дедушки Мороза» и «История в сказочном лесу». А 15 и 16 числа в театре покажут «Бобок» режиссера Григория Лифанова — спектакль по рассказу Федора Достоевского. В театре говорят, что рассказ является микрокосмом всего творчества писателя, объединяющим все его основные темы.

Кино

В кинозале Ельцин-центра на новогодних каникулах показывают классику Золотого века Голливуда. Увидеть на языке оригинала с русскими субтитрами можно фильмы Стэнли Донена и Джина Келли «Поющие под дождем», Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде» и «В случае убийства набирайте "М"», Элиа Казан «Трамвай "Желание"», Билли Уайлдера «Бульвар Сансет», Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» и Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Билеты — 400 руб.

В Музее андеграунда 9 января покажут фильмы «Крепкий орешек-2» и «Фанни и Александр». Перед ними философ Михаил Витушко расскажет, как кино позволяет почувствовать тепло Рождества, на примере двух очень жанрово разных фильмов. Вход — 800 руб. на оба фильма или 500 руб. на один.

В Ельцин-центре 16 января начнутся показы фильм Джоша Сэфди «Марти Великолепный» на языке оригинала с субтитрами. Он рассказывает историю игрока в настольный теннис, стать больше, чем сам спорт. Но идя по своему пути, он осознает, что у каждой победы есть своя обратная сторона. Билеты — 400 руб.

Лекции

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 5 января пройдет лекция историка и краеведа Евгения Бурденкова «Хрущи, хрущевки, хрущалинки». Он расскажет о том, как и зачем в Советском Союзе придумали строить быстровозводимые дома и о советском модернизме в жилищном строительстве в Свердловске. Вход — 600 руб.

В Ельцин-центре в книжном магазине «Пиотровский» 5 января пройдет презентация книги «Броненосец "Потемкин"» Вениамина Вишневского. Это исследование о создании одноименного легендарного фильма Сергея Эйзенштейна. В текст включены истории участников съемок, отзывы первых зрителей фильма, архивными фото и документами. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться.

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 11 января пройдет лекция «Мой дедушка — Николай Иноземцев». Внучка главного художника Сысертского фарфора на протяжении 35 лет Николая Иноземцева Дарья Веретенникова расскажет уникальные истории и кадры из семейного архива, посвященные изделиям художника и его жизни. Вход — 300 руб.

В Музее андеграунда в Екатеринбурге 15 января пройдет лекция философа Михаила Витушко и кинокритика Марии Судаковой «Эстетика барокко в кинематографе Питера Гринуэя». Лекторы рассматривают, как «барочная чувствительность — избыточная, театральная, телесно-интеллектуальная — переосмысливается в языке современного кино». Билеты — 500 руб.

Подготовила Анна Капустина