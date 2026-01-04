В массовом ДТП в Татарстане погибли четыре человека

Четыре человека погибли в массовом ДТП на автодороге Алексеевск – Альметьевск. Все жертвы скончались на месте, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

ДТП произошло из-за погодных и дорожных условий, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, в аварии участвовали 15 транспортных средств. Обстоятельства происшествия и информация о количестве пострадавших уточняются.

Пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила, что в ДТП также есть пострадавшие. По данным ведомства, авария произошла на 27-м км участка Шали-Бавлы. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».