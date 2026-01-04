«Парма» проиграла «Зениту»

В домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга «Зенит». Встреча завершилась победой гостей со счетом 85:77. Самым результативным игроком матча в составе хозяев площадки стал Джален Адамс. В его активе 20 очков, три подбора и три передачи. 13 очков на счету Александра Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма». Фото: БК «Парма».

«Зенит» одержал пятую победу в пяти последних матчах регулярного чемпионата Единой лиги. «Бетсити Парма» потерпела первое поражение в шести последних встречах и опустилась на пятое место в турнирной таблице.