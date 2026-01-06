В Татарстане на капремонт молодежных и подростковых центров направят 397,6 млн

В Татарстане на капитальный ремонт объектов молодежной инфраструктуры выделят 397,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Самая крупная сумма предусмотрена на капремонт и укрепление материальной базы подросткового клуба Тукаевского муниципального района в селе Новотроицкое. На эти цели выделили 90,8 млн руб.. Также ремонт пройдет в здании центра «Форпост» в Аксубаевском районе (85,8 млн руб.) и военно-патриотическом клубе в селе Янгулово Балтасинского района (86,7 млн руб.).

Кроме того, работы запланированы в центре психолого-педагогической помощи в Сабинском районе (47,6 млн руб.) и в Зеленодольске (51,4 млн руб.), республиканском центре «Навигатор» в Казани (26,3 млн руб.), а также в подростковых клубах «Пегас» в Бавлах (7,8 млн руб.) и «Ажаган» в Новошешминском районе (1,2 млн руб.).

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», финансирование предусмотрено из бюджета республики. Работы начнутся после заключения контракта и должны быть завершены до 1 декабря 2026 года.

Анна Кайдалова