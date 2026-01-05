В Татарстане на капремонт спортивных объектов направят 163,8 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт спортивных учреждений выделят 163,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Наибольшую сумму направят на капитальный ремонт крытого катка с искусственным льдом детско-юношеской спортивной школы «Челны» в Набережных Челнах — 103,7 млн рублей. Проект включает благоустройство территории и закупку мебели, оборудования и инвентаря.

Также работы проведут в спортивной школе «Заря» в Набережных Челнах (34,9 млн руб.) и спортивной школе «Динамо» в Нижнекамске (25,2 млн руб.).

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», финансирование предусмотрено из бюджета республики. Завершить работы необходимо до 1 декабря 2026 года.

Анна Кайдалова