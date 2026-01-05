В Татарстане на капремонт молодежных клубов направят 174,8 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт молодежных клубов выделят 174,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Наибольший объем средств направят на капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежного клуба в Верхнеуслонском районе в селе Верхний Услон на улице Чехова. Стоимость работ составит 121 млн руб.

Также в рамках контракта проведут ремонт молодежного клуба «Ялкын» в Кукморском районе (10 млн руб.) и молодежного клуба «Атлет» в Зеленодольске (43,8 млн рублей).

На всех объектах предусмотрены ремонтные работы, благоустройство территорий и обновление оборудования. Завершить работы планируется до 1 декабря 2026 года. Финансирование предусмотрено из бюджета республики. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова