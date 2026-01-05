В Татарстане на капремонт судебных объектов направят 259,7 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт судебных зданий выделили 259,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Больше всего направят на капитальный ремонт судебных участков № 8 и № 9 Советского судебного района Казани на улице Латышских Стрелков — на эти цели выделили 54,6 млн руб.

Также ремонт проведут в судебных участках в Московском судебном районе Казани на улице Гагарина (27,9 млн), в селе Дубъязы Высокогорского района (9,7 млн), в поселке Высокая Гора (24,5 млн), в Актанышском районе (9,5 млн), в Верхнем Услоне (26,1 млн), в Казани на улице Ибрагимова (11,6 млн), в Кукморе (48,4 млн), в Елабуге (721 тыс.), в Больших Кайбицах (13,1 млн) и в помещениях службы судебных приставов в Сарманово (33,7 млн).

Работы профинансируют из бюджета республики, завершить их планируется до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова