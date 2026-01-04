«Трактор» обыграл минское «Динамо» со счетом 5:4

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл минское «Динамо» в первой игре 2026 года. Матч, состоявшийся в Челябинске, закончился со счетом 5:4, сообщает пресс-служба южноуральской команды.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Счет открыл игрок «Трактора» Андрей Светлаков на 11-минуте матча. Также шайбы в ворота противника забросили Михаил Григоренко, Василий Глотов, а Александр Кадейкин оформил дубль. В «Динамо» дважды отличился Алекс Лимож, а также Сергей Кузнецов и Виталий Пинчук.

Сейчас ХК «Трактор» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.