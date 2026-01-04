Фильм «Буратино» собрал свыше миллиарда рублей за четыре дня проката

Музыкальный фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина собрал свыше 1 млрд руб. за четыре дня проката. Информация об этом указана на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Буратино» вышел в прокат 1 января и собрал в тот день более 227,492 млн руб., 2 января — 302,200 млн руб., 3 января — 255,916 млн руб. По состоянию на вечер 4 января кинокартина собрала за день в прокате свыше 178,583 млн руб. Предпродажи билетов на фильм составили более 185,455 млн руб., общие сборы фильма уже превысили 1,054 млрд руб.

Вместе с «Буратино» 1 января в прокат вышли фильмы «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко и «Простоквашино» Сарика Андреасяна. За четыре дня «Чебурашка 2» собрал свыше 2,471 млрд руб. в прокате, «Простоквашино» — более 1,071 млрд руб.

«Интерес зрителей к семейному кино сегодня заметно растет: это подтверждают первые дни января, когда сразу три картины преодолели отметку в 1 млрд рублей в прокате»,— написала министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Она отметила, что обращение к литературным первоисточникам и знакомым образам в сочетании с современными художественными решениями позволяет находить отклик у зрителей разных возрастов.