В 2025 году в Башкирии одобрили 11 промышленных инвестпроектов на 2,5 млрд рублей

В 2025 году в рамках заседаний Инвестиционного комитета Башкирии рассмотрены 11 промышленных проектов с общим объемом инвестиций 2,5 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства республики. Все они включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики, а их реализация предполагает создание 343 новых рабочих мест.

Общий объем приоритетных инвестиционных проектов в промышленной сфере Башкирии составляет 515,7 млрд руб. с периодом реализации до 2037 года.

Олег Вахитов