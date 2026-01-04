В Менделеевске обнаружили тела двух детей

В Менделеевске прокуратура Татарстана организовала проверку по факту гибели двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры татарстана.

По предварительным данным, инцидент произошел 4 января 2026 года. Тела детей были обнаружены в одном из колодцев города, расположенном рядом с несанкционированной детской горкой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Анна Кайдалова